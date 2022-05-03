Алексей Нуждов: «В сборной должен быть главный тренер – признанный специалист, который составит команду подчиненных»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) считает, что сборной нужна должность главного тренера.

– Со стороны практикующих специалистов идет мнение, что неправильно сначала назначать тренеров, а потом проводить выборную конференцию.

– Я тоже так считаю.

– Если вы займете должность главы СБР, тренеры могут быть спокойны?

– Философский вопрос. У нас была большая дискуссия на этот счет внутри правления, она продолжается и сейчас. Мой подход следующий: в команде должен быть главный тренер – признанный специалист, который составит команду своих подчиненных, хотим мы этого или нет.

Вся вертикаль должна быть единой. Я убежден, что когда президент или какой-то авторитетный человек предлагает своих кандидатов, это неправильно. Должен быть главный тренер, он в ответе за этот вопрос. У меня такая позиция, у моего коллеги другой подход, тоже имеющий право на жизнь.

– Вы считаете, что сборной необходим главный тренер?

– Да. Я видел на практике, как это все было. Структурно это было правильно, хоть в некоторых местах по ряду причин происходит сбой.

– Может быть, вы определились с человеком?

– Да, я бы с удовольствием назвал, но в первую очередь я хотел бы спросить у него насчет разглашения.

– Как вы относитесь к тому, что останется в женской национальной команде?

– Вернемся снова к началу. Будет главный – будет и все остальное. Я могу думать про любого что угодно, это же мое мнение.

– Ваше мнение тоже интересно.

– Я не так близко знаком с ним. К тому, что печатают в СМИ, можно относиться как угодно. Я все же опираюсь больше на личное общение, у нас были такие нормальные рабочие отношения. Мне кажется, что кандидату неэтично говорить о делах возможных подчиненных. Внутри правления мы все разбираем, но сейчас, думаю, мне не стоит давать характеристик, – сказал Нуждов.