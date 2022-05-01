Патрик Оберэггер: «В конце сезона электричка «Экхофф» снова встала на рельсы. Она не должна разочаровываться сезоном, ей просто не хватило стабильности»

Тренер норвежских биатлонисток по стрельбе Патрик Оберэггер оценил выступление Тириль Экхофф в прошедшем сезоне.

На Олимпиаде в Пекине норвежка выиграла золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте и бронзу в гонке преследования. В общем зачете Кубка мира она стала 11-й.

«Когда побеждаешь в двух гонках на заключительном этапе Кубка мира, ты наверняка выходишь из сезона с другим настроением. До Олимпиады сезон у Тириль был нестабильным, ей приходилось вносить изменения, коррективы, чтобы найти себя.

Ее здоровье тоже не выручало, и к Рождеству все пошло не по планам. В таких ситуациях нужно принимать даже кардинальные меры, что мы и сделали – чуть притормозили ее, чтобы попытаться довести до Олимпиады в лучших кондициях, насколько это возможно.

В конце концов, с того момента электричка «Тириль» снова встала на рельсы: выиграла три олимпийские медали, пасьют и эстафету в Контиолахти, а в Холменколлене мы снова увидели знакомую нам Тириль. К сожалению, когда выпадаешь из ритма в биатлоне, становится тяжело и приходится начинать с чистого листа.

Главное, она показала, на что способна, и выбралась из сложной ситуации. Когда не достигаешь целей, а здоровье подводит, биатлон становится довольно трудным делом. В этот момент вам просто нужно понять, как разобраться с этим и не паниковать – Тириль это удалось.

Так что она не должна разочаровываться своим сезоном, ей просто не хватило соревновательной стабильности. Мы многое отметили для себя и к следующему году постараемся изменить отдельные моменты, с надеждой, что здоровье не подведет», – рассказал Оберэггер.

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