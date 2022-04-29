Депутат Свищев о словах Нигматуллиной про призовые: «Олимпийцы едут на Игры не за деньгами, а чтобы победить»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова о низких призовых от региона за олимпийские медали.

«В России одни из самых высоких призовых на Олимпийских играх. Поэтому для меня удивительно слышать высказывания нашей чемпионки. Может быть, она что-то другое имела в виду. Есть страны, где вообще ничего не платят!

Ребята-олимпийцы едут на Игры прежде всего не за деньгами, а за тем, чтобы победить. Это добрая воля наших руководителей, фондов, которые имеют желание и возможность отметить наших чемпионов. За это им большая благодарность!

Я не разделяю мнения Нигматуллиной. Либо мы с вами не знаем всех нюансов, либо она неправа. Кого-то устроят 100 рублей, кого-то не устроят и 100 миллионов», — сказал Свищев.

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