Богалий о словах Нигматуллиной про призовые: «Я против таких высказываний. Прежде всего, ценность у олимпийской медали немного другая»

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала слова Ульяны Нигматуллиной о низких призовых от региона за олимпийские медали.

«Раньше медали вообще никак не оплачивались. Это немного другая цена. Дальше зависит уже от региона. У всех разные возможности.

Я вообще против всех скандальных высказываний. Все-таки олимпийская медаль с тобой на всю жизнь. Мне сложно как-то комментировать, потому что у меня другие мысли в голове относительно выступления на Олимпийских играх.

Понятно, что награждаются спортсмены на разных уровнях, в том числе и на региональном. Я могу сказать, что город Новосибирск в 2006 году мне подарил большой телевизор. Тогда была такая возможность, понимаете. Регион вот так смог отметить спортсмена.

Я против таких высказываний — просить больше. Прежде всего, ценность у олимпийской медали немного другая», — сказала Богалий.

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