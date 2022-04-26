Ульяна Нигматуллина: «Медали Олимпиады выступают мотиваторами. Если продолжим соревноваться на международном уровне, то это будет еще большей мотивацией»

Российская биатлонистка рассказала о воспоминаниях с Олимпиады-2022 в Пекине.

«Вспоминаю ли Олимпиаду? Нет, жизнь захватывает. Приятнее жить здесь и сейчас, чем прошлым.

Самое яркое воспоминание Олимпиады? На ум приходит поездка на Олимпийские игры, предвкушение праздника, а уже потом медали. Несмотря на все ограничения, которые не отвлекали и казались нормальной мерой предосторожности.

Мотивация? Медали Олимпиады выступают мотиваторами. Если продолжим соревноваться на международном уровне, то это будет еще большей мотивацией», – сказала Нигматуллина.