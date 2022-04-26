Михаил Шашилов: «Не думаю, что на сегодня нам нужна должность старшего тренера. Проще разбить на группы»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Биатлон

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов считает ненужной свою должность.

– Вы же пока старший тренер?

– Да, пока так. Никто меня не увольнял, никто со мной не беседовал и не просил уйти в отставку. Без работы не останусь никогда.

– Вам было бы интересно просто иметь группу в сборной, а не быть старшим?

– Я не думаю, что на сегодняшний день нам нужна должность старшего тренера. Думаю, проще разбить на группы. Может быть, как у лыжников.

Будем отталкиваться от того, какие задачи поставит Минспорт и ЦСП. Они же заказывают музыку. Поставят цель в подготовке к Олимпиаде, тогда вперед. Отсюда и формирование команды, и тренировочный процесс. Ничего сложного нет: все как всегда, – сказал Шашилов.

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