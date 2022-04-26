Михаил Шашилов: «Не думаю, что на сегодня нам нужна должность старшего тренера. Проще разбить на группы»

Старший тренер женской сборной России по биатлону считает ненужной свою должность.

– Вы же пока старший тренер?

– Да, пока так. Никто меня не увольнял, никто со мной не беседовал и не просил уйти в отставку. Без работы не останусь никогда.

– Вам было бы интересно просто иметь группу в сборной, а не быть старшим?

– Я не думаю, что на сегодняшний день нам нужна должность старшего тренера. Думаю, проще разбить на группы. Может быть, как у лыжников.

Будем отталкиваться от того, какие задачи поставит Минспорт и ЦСП. Они же заказывают музыку. Поставят цель в подготовке к Олимпиаде, тогда вперед. Отсюда и формирование команды, и тренировочный процесс. Ничего сложного нет: все как всегда, – сказал Шашилов.