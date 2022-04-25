Анфиса Резцова: «Мне не нравится политика двойного метра, которую проводит Шашилов. Он создал для своих подопечных привилегированные условия»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

«Мне не нравится политика двойного метра, которую проводит этот специалист. Практически ни одна спортсменка из сборной на летнем чемпионате России в прошлом году не выступала. Это неправильно, такие соревнования должны быть обязательны для всех.

Нужно же проверить, кто и как готов к зимнему сезону! Но Шашилов создал для своих подопечных привилегированные условия и взял их на первые этапы Кубка мира без отбора. Это несправедливо, национальная команда должна формироваться честно, по спортивному принципу», – заявила Резцова.