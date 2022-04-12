Зайцева о женской сборной России: «Считаю, что девушкам надо тренера пожестче. Падин – хороший вариант»

Двукратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о том, какой тренер должен работать в женской сборной России.

«Падин уже работал в сборной России, однако опять что-то не нравилось. У нас всегда какие-то претензии к тренеру, и не дают работать ему хоть какой-то цикл. У нас нет плохих тренеров – надо просто давать работать.

Если Андрей согласится и его поставят, то это неплохой вариант. Я думаю, что каждому тренеру надо давать дорабатывать до конца и дать хотя бы какой-то период, чтобы результаты пошли. Не бывает такого, чтобы результаты очень быстро начинали появляться. Если тренерам будут давать работать олимпийский цикл как минимум, то результат будет.

Я считаю, что Шашилов тоже неплохой тренер: у него был результат в этом сезоне. Падин – хороший вариант. Считаю, что девушкам надо пожестче тренера.

Надо, чтобы девочки слушались одного тренера, а не десять тренеров. Надо, чтобы была конкретная жесткая позиция, тогда будет результат», – сказала Зайцева.