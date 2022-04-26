Шашилов о том, что тренеров назначат до выборов главы СБР: «Думаю, у президента есть свои цели и задачи, а не только подбор друзей по застолью»

Тренер женской сборной России по биатлону высказался о том, что тренерский штаб будет сформирован до выборов президента Союза биатлонистов России ( ).

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент .

– Вам удается строить планы до выборной конференции?

– Не понимаю, почему все упирается в выборы. Пусть другие говорят, что угодно.

– Не смущает, что назначение тренеров происходит до выборов президента?

– Думаю, что у президента есть свои цели и задачи, а не только подбор друзей по застолью. Работает и работает, если что-то не устраивает, тогда сказали, в чем не устраивает. Встал и пошел. Мои спортсмены при мне. Мне терять что? Руки, ноги, голова при мне, – сказал Шашилов.