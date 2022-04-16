РУСАДА собрало 2648 допинг-проб с января по март 2022 года

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Биатлон

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова назвала количество допинг-проб, взятых у спортсменов в первом квартале 2022 года.

«За первый квартал мы отобрали 2648 проб. В настоящее время национальная антидопинговая программа реализуется в полном объеме. Планирование, сбор и анализ проб осуществляются при полном соблюдении международных стандартов. Это касается всех типов проб, включая пробы крови по программе биологических паспортов спортсменов.

РУСАДА в рамках своей компетенции делает все возможное для того, чтобы обеспечить целостность российской антидопинговой системы в текущей ситуации», – сказала Логинова.

За первые три месяца 2021 года РУСАДА собрало 2014 проб.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные