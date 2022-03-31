РУСАДА подписало соглашение о сотрудничестве с Турецкой антидопинговой лабораторией

Теги WADA РУСАДА Вероника Логинова Биатлон

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с Турецкой антидопинговой лабораторией. 

«Сегодня Российское антидопинговое агентство подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию WADA.

Это сотрудничество очень важно для нас. Мы получили возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови. В том числе реализовывать программу биологических паспортов спортсменов», – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

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