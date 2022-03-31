Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с Турецкой антидопинговой лабораторией.

«Сегодня Российское антидопинговое агентство подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию .

Это сотрудничество очень важно для нас. Мы получили возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови. В том числе реализовывать программу биологических паспортов спортсменов», – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.