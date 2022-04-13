Дмитрий Васильев: «Один из этапов Кубка России может пройти в Петербурге, но необходимо построить свой объект. Я этим плотно занимаюсь»

Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что город может принять один из этапов Кубка России.

«Для того, чтобы биатлон стал более зрелищным в Петербурге, есть все условия. Будет проводиться девять этапов Кубка России на будущий год, и один из них может пройти в Петербурге, но необходимо будет построить свой объект.

Я этим очень плотно занимаюсь с председателем комитета по спорту и со Смольным, есть примерные наметки, где он может расположиться, один из вариантов – это Зеленогорск. Уже все это не на уровне разговоров, а на уровне действий, чтобы создать для города свою базу для лыж и биатлона. В идеале он может появится через два-три года.

Необходимо научиться по-новому жить и, возможно, эта жизнь будет не менее насыщенной, нежели Кубки мира.

Мы сейчас находимся в довольно стабильных условиях, при которых можно развиваться. По всей стране есть хорошие базы, где можно проводить соревнования. Тренировочный процесс также может быть скорректирован, мы должны быть в тренде, реагировать на мировые события», – сказал Васильев.