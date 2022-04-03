Дмитрий Васильев: «Очень надеюсь, что Падин возглавит женскую сборную. К сожалению, Казакевич и Миронова попали в лапы Шашилова, он запрятал их таланты подальше»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что женскую сборную России должен возглавить Андрей Падин.

Сегодня на чемпионате России в Тюмени прошел женский масс-старт, где серебряным призером стала Виктория Сливко, которая работает с Падиным.

«Сливко пришла второй, подтвердила свой высокий статус. Это здорово, Вика хорошо заканчивает. Здесь налицо работа Андрея Падина, с которым она постоянно в контакте. Я очень надеюсь, что он возглавит женскую сборную и будет ее готовить четыре года, если он сам согласится. Его результаты в белорусской команде не нуждаются в рекламе.

Рад за бронзу Мироновой. Ее в этом году так натренировал Шашилов, что она вообще перестала бежать. Обидно, она всегда отличалась быстрым ходом, но не всегда хорошей стрельбой. А сейчас еще и бежать перестала.

Сегодняшнее третье место – достойное завершение сезона. Надеюсь, Шашилов ее больше тренировать не будет. Пусть ее тренирует Падин или кто-нибудь другой, но только не Шашилов. Нужно чтобы ее кто-нибудь наконец-то научил стрелять. Лариса Куклина что-то загрустила на последнем круге, жалко.

Хорошо себя на этом чемпионате проявила Казакевич. Всегда говорил, что она очень способная и талантливая. Таким, как Казакевич и Миронова, нужно уделять особое внимание, чтобы они раскрылись по-настоящему. К сожалению, они попали в лапы Шашилова, он запрятал их таланты подальше. Казакевич одна из сильнейших спортсменок на сегодня», — добавил Васильев.

Открытый чемпионат России. Резцова выиграла масс-старт, Сливко – 2-я, Миронова – 3-я, Куклина – 5-я, Казакевич – 9-я

Результаты чемпионата России по биатлону 2022