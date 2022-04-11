Ольга Подчуфарова: «Спортсмены из сборной привыкли зарабатывать на этапах Кубка мира. На Кубке или чемпионате России я за всю карьеру не получила ни копейки»

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 поделилась мнением о том, как международная изоляция повлияет на российский биатлон.

– Тут будут влиять очень много факторов. Например, спортсмены из сборной команды привыкли зарабатывать на призовых на этапах Кубка мира. Это очень заметный заработок.

На Кубке или чемпионате России я за всю карьеру не получила ни копейки. Даже когда была в хорошей форме и побеждала. Если так и останется, не исключено, что кто-то со временем просто потеряет мотивацию и задумается о другой профессии.

Есть еще вопрос обмена тренерскими методиками, системами подготовки, технологиями. Это всегда давало толчок к развитию. Не случайно ведь мы прибегали к услугам иностранных специалистов.

– А как быть с проблемой качественного инвентаря?

– Катастрофа в том, что это может сказываться и на результатах российских стартов. Более богатые регионы будут иметь возможность приобретать дорогой инвентарь в нужном количестве. Это ведь не только палки, но и лыжи, смазка, патроны. А оружие ведь тоже нуждается в качественном сервисе.

Если изоляция продлится достаточно долго, разрыв в этом плане между регионами будет расти. И тогда объективной картинки на соревнованиях мы не получим. Кто богаче или кто имел лучшие запасы – тот и выиграет, – сказала Подчуфарова.