Эдуард Латыпов: «У меня в Уфе были хорошие лыжи. Я на них на этапах Кубка мира заезжал в призы. Просто никто не ожидал, что будут такие морозы»

Российский биатлонист рассказал о работе лыж в гонках Кубка и чемпионата России в Уфе и сообщил свои планы на концовку сезона.

– У меня в Уфе были хорошие лыжи. Я бегал на них в Европе на этапах Кубка мира и заезжал в призы. Просто никто не ожидал, что в это время в Уфе будут такие морозы. И структура этих лыж не подходила для этого перемороженного натурального снега. Лыжи просто не работали. При другом снежном покрытии и погоде они могли быть и лучшими.

На следующие соревнования, чемпионат России в Тюмени, приедут все наши лыжи. И там уже будут подходящие под тюменский снег шлифты, будет большой выбор лыж. Мало кто досконально разбирается в нашей «кухне» и в том, что под каждую погоду и структуру снега у нас есть определённые пары лыж, которые работают именно так, как нужно при конкретных погодных условиях и состоянии трассы.

И сервис проделывает колоссальную работу, чтобы из большого количества лыж выбрать именно те пары, которые будут лучшими в гонке. В сборной у нас прекрасный сервис. И в Китае они сработали просто великолепно. У нас всегда были просто лучшие на Олимпиаде лыжи. И это был титанический труд с их стороны. Им за это большое спасибо.

– Чем занимаетесь после окончания гонок в Уфе?

– Прошли в Москве УМО (углубленное медицинское обследование) в ФМБА, было пару дней отдыха, потому что гонки в Уфе получились трудными из-за тяжелого снега и мороза. Организму нужно восстановиться, чтобы перегруз не схватить. И потом небольшой сбор для подготовки к чемпионату России в Тюмени.

– Что на чемпионате России будете бежать?

– Все личные гонки и эстафету.

– После Тюмени уже что-то запланировали?

– Думаю пробежать Югорский марафон в Хантах, там же немного закатиться, а потом будем думать, где отдыхать с семьей и строить планы на будущее. Проведем с тренерами расширенный анализ прошедшего сезона и будем думать, где проводить подготовку дальше и на чем делать акценты, – сказал Латыпов.

«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?