Халили об отстранении российских биатлонистов: «Когда мы вернемся, хочется, чтобы соперники поняли, что не мы без них соревнуемся, а они там без нас»

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Российский биатлонист Карим Халили рассказал, как отреагировал на отстранение сборной России от международных соревнований.

– Есть ощущение, что и на Кубке мира мог бы бороться?

– Думаю, что да. Если бы мы поехали туда, то все было бы неплохо. Мы, естественно, расстроились, когда узнали, что наша поездка не состоится. Многие призадумались о том, что делать и как быть. Сейчас в любом случае есть желание. Надо соревноваться там, где есть возможность.

– Какие мысли были у тебя в тот момент?

– Я расстроился. А потом начал смотреть календарь Кубка России.

–  И как? Порадовал?

– Если и огорчил, но только тем, что на тот момент оставалось всего два этапа: Уфа и Тюмень. А между этими стартами был еще перерыв. Может быть, добавив туда еще одни соревнования, было бы повеселее. Но как есть.

Понятно, что люди, составлявшие календарь, даже не задумывались о такой ситуации. Большинство регионов активно подходили к чемпионату России, наверняка им был необходим этот перерыв для подготовки к главному старту.

– Общался ли ты с иностранными спортсменами по ситуации с отстранением россиян и белорусов?

– Я общался с молодыми норвежскими ребятами. У них, например, позитивный настрой. Нет никаких косых взглядов.

– Ваше присутствие на последних этапах Кубка мира было бы небезопасным?

– Возможно, это было бы правда небезопасно. Все равно мы не застрахованы ни от чего. В первую очередь надо беречь свое здоровье.

– Как у тебя с мотивацией?

– Все отлично. Эта ситуация может только добавить мотивации нам всем. Хочется, чтобы все наладилось. А когда мы вернемся, хочется, чтобы наши соперники поняли, что не мы без них соревнуемся, а они там без нас. Поэтому с мотивацией все хорошо, – сказал Халили.

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