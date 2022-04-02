Сергей Башкиров: «Я доволен состоянием, в котором сегодня выступили Цветков и Томшин. Окончание сезона прошло достойно»

Тренер мужской сборной России Сергей Башкиров оценил итоги масс-старта на чемпионате страны в Тюмени.

Победу в сегодняшней гонке одержал Василий Томшин, второе место занял Максим Цветков.

«Если есть штраф, то гонку не назовешь идеальной, но по результатам я очень рад, что ребята вдвоем смогли занять верхние ступени. Многое зависело от работы сервиса, но, с другой стороны, все спортсмены бегут в равных условиях.

Кто справился – тот молодец. В принципе, я доволен тем состоянием, в котором сегодня выступили Максим Цветков и Вася Томшин. Кирилл Бажин тоже достойно выступил. Окончание сезона прошло достойно.

Тренерский совет вчера прошел достаточно конструктивно. Помимо тренерских отчетов было обсуждение календарного плана. В связи с тем, что наш Союз биатлонистов России отстранен от международных стартов, мы говорили о том, как объединиться с командой Беларуси, чтобы проводить совместные соревнования», – рассказал Башкиров.

Открытый чемпионат России. Томшин выиграл масс-старт, Цветков – 2-й, Поршнев – 3-й, Гараничев – 17-й, Халили – 18-й

Результаты чемпионата России по биатлону 2022