Никита Поршнев: «Когда ушел на последний круг, думал, что будет легкой прогулкой. Но потом увидел, что за мной бежит Лобастов. Пришлось поработать и потерпеть»

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Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу своей команды в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

«Понимал, что самочувствие приходит в норму. Видел, что ветра нет. В спокойном состоянии готов стрелять чисто и сделал это. Особо даже не переживал.

Когда ушел на последний круг, думал, что будет легкой прогулкой. Но потом увидел, что за мной Никита Лобастов бежит. Пришлось поработать и потерпеть. Понял, что просто прогуляться не получится. Старался бороться за первое место», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

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