Михаил Бурундуков: «Уже отпустил мысли о том, что так и не поучаствовал в этом году в международных стартах и иду дальше»

Биатлонист Михаил Бурундуков прокомментировал победу своей команды в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

«У нас все сильные ребята, все хорошо выступали на протяжении всего сезона, хотели победить и сделали все для этого. Каждый в эстафетной команде внес вклад, чтобы оказаться как можно выше.

Обычно я бегаю четвертый этап, но, так как нахожусь не в лучшей форме, мне дали пробежать третий. Справился я, считаю, удовлетворительно. Даже не знаю, кто придумал флэшмоб с надписями на щеках, но мы все поддержали и проводили наших ребят Кристину Дюпину и Вадима Филимонова в свободную от спорта жизнь.

Я уже отпустил мысли о том, что так и не поучаствовал в этом году в международных стартах и иду дальше. На следующий год планирую добавлять и больше тренироваться. Не знаю, пригласят ли меня в сборную России. Пригласят пойду, не пригласят – нет. Мое дело малое», – сказал Бурундуков.