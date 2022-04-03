Карим Халили: «С теми возможностями, которые есть у ХМАО, было бы не совсем правильно, если б такой регион уступал московскому»

Биатлонист Карим Халили оценил свое выступление в эстафете на чемпионате России в Тюмени, где сборная Центрального федерального округа заняла 3-е место.

– Как оцените свое выступление?

– В целом, по времени был неплохой этап, но по ощущениям, на трассе сложилось не лучшим образом. Нужно было отыгрывать побольше. На последней части последнего круга ноги не позволили бежать быстрее. Но в целом, неплохо.

– После финиша тяжеловато было восстанавливаться?

– Да, так как старался максимально отыграть, включить команду в борьбу. Отдал все силы. Тем более заключительная биатлонная гонка.

– Что помешало вчера в масс-старте качественно отстрелять?

– Скорее, помарки с оружием, из-за которых я не чувствовал выстрелов и допустил столько ошибок.

– Снег влиял на вчерашнюю гонку?

– Да, снег и влажность.

– На Югорском марафоне выступите?

– Да, планирую. Поеду в Ханты-Мансийск на старт, начну подготовку к следующему сезону. Сейчас буду получать удовольствие, на лыжах пробегу марафон.

– Югорская команда выиграла здесь большую часть медаль, в том числе золото. Возможно ли с ними соперничать?

– С теми возможностями, которые есть у этого региона, они должны их по максимуму использовать, иначе было бы не совсем правильно – если б такой регион уступал московскому, – сказал Халили.