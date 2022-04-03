Анфиса Резцова: «Кристина сумела сегодня доказать, что не все так плохо. Усталость никому не помогает, я полагаю, что она настроилась»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление своей дочери Кристины на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Сегодня Кристина Резцова взяла золото в масс-старте – в личных гонках эта победа стала для нее единственной на прошедшем первенстве.

«Не получалось (в предыдущих гонках), да, но все бывает. Я очень-очень счастлива за нее. Она сумела сегодня доказать, что не все так плохо.

Усталость никому не помогает, я полагаю, что она настроилась», – сказала Анфиса Резцова.

Открытый чемпионат России. Резцова выиграла масс-старт, Сливко – 2-я, Миронова – 3-я, Куклина – 5-я, Казакевич – 9-я

Результаты чемпионата России по биатлону 2022