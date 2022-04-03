Кристина Резцова: «Думаю, бежать мне Югорский марафон или нет. Я один раз бежала «полтос», но что-то сил уже не осталось вообще»

Российская биатлонистка задумывается об участии в Югорском лыжном марафоне.

«Я думаю над тем, бежать мне Югорский марафон на следующей неделе или нет. Я один раз уже бежала «полтос», но что-то сил уже не осталось вообще. Может быть, все же решусь.

Почему в Тюмени так много болельщиков? Тут все организовано как праздник – фуд-корты, сувениры, общение. Люди приезжают не только на биатлон, но и отдохнуть душой и телом.

Мой любимый этап Кубка России? Давно не бегала по Кубкам России, ха-ха. Вообще Ханты-Мансийск нравится. Там все как дома.

Единственное, что мне не нравится в Тюмени, это то, что стадион в 40 километрах от города, хочется поближе», – сказала Резцова.