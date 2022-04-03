Кристина Резцова: «Я с самого утра на всех бесилась, у меня не было сил, опять разболелась лопатка. Думала, если обезболивающее не поможет, то не выйду на старт»

Биатлонистка Кристина Резцова оценила свою победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

«Я с самого утра на всех бесилась, у меня не было сил, у меня опять разболелась лопатка. Думала, если обезболивающее не поможет, то не выйду на старт.

Разминалась, кричала на всех, что-то фыркала. Выходила на старт с мыслью о том, что нужно просто сделать работу, не торопиться и не бежать. И когда после второй лежки я ушла 18-й, подумала: ну, всякое бывает.

Было такое спокойствие внутри. Не было такого, что нужно с кем-то побороться. Сказала себе работать спокойно. Но когда закрыла пятый выстрел (на последней стрельбе) – в голове сразу: уже можно, сразу такой «фас».

В этом сезоне получилось больше, чем то, на что я рассчитывала. В этом году я пошла не так, что я могу быть первой, а от того, что могу расти и расти. Получилось если не все, то 90 процентов точно от того, что хотелось. Я счастлива и рада сезону», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Открытый чемпионат России. Резцова выиграла масс-старт, Сливко – 2-я, Миронова – 3-я, Куклина – 5-я, Казакевич – 9-я

Результаты чемпионата России по биатлону 2022