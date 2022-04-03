Дмитрий Васильев: «Резцова обычно неслась как угорелая и не могла переключиться на огневом рубеже. Сегодня у нее получилось»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил победу Кристины Резцовой в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

«Биатлон и есть сама интрига, так было всегда. Это и привлекает многих болельщиков. Кристина сегодня поставила жирную точку на этом сезоне, соблюла баланс между быстрым ходом и стрельбой. Рад за нее.

В этом году она очевидно самая сильная ногами, но были проблемы со стрельбой. Вчера она сказала, что, наконец, почувствовала усталость и все оставшиеся силы копит на последнюю гонку. Возможно, эта относительно сбалансированная скорость и позволила ей сегодня выиграть.

А то она обычно неслась как угорелая и не могла переключиться на огневом рубеже. Сегодня у нее получилось, надо сделать выводы и в будущем следовать этому сбалансированному стилю», – сказал Васильев.

Открытый чемпионат России. Резцова выиграла масс-старт, Сливко – 2-я, Миронова – 3-я, Куклина – 5-я, Казакевич – 9-я

Результаты чемпионата России по биатлону 2022