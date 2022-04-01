Тихонов о Симоне Фуркаде, поддержавшем сборную России: «Красавец! Это поступок настоящего мужчины. Я всегда за него болел»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил поступок французского биатлониста Симона Фуркада в отношении сборной России.

В феврале на юниорском чемпионате мира в Солджер Холлоу Фуркад разрезал французский флаг, сделав из него российский, а затем разместил его на вакс-кабине сборной России. Перед этим Международный союз биатлонистов (IBU) запретил нашим спортсменам соревноваться под национальным флагом.

«Красавец! Это поступок настоящего мужчины. Я всегда за него болел, он показал себя во всей красе», – сказал Тихонов.

Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров