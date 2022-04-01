Дмитрий Васильев: «Симон Фуркад проявил себя как человек здравомыслящий и разумный. Мое уважение к нему выросло в разы»

Двукратный олимпийский чемпион оценил поступок , который разместил флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

«Этот поступок говорит о воспитании Симона Фуркада и его внутреннем мире, которым он руководствуется в своих действиях. Здравый смысл на сегодняшний день потерян на год, а может и на два. Через некоторое время, конечно, все придет в норму, и тем людям, которые высказывались негативно и жестко в отношении российских спортсменов, постепенно будет становиться стыдно.

Спорт до недавних времен был вне политики, пока президент МОК Томас Бах не разрушил этот тезис. Спортсмены не могут отвечать за действия правительств своих стран, они же просто спортсмены. И срывать зло на спортсменах – это самое последнее дело. Это говорит о низкой культуре людей, которые все это делали.

А Симон Фуркад показал, что он здраво мыслит. Он не отстаивает позицию России, ни в коем случае. Он отстаивал здравый смысл, имея в виду: а причем здесь вообще спортсмены? Спортсмены не принимали никаких политических решений. Они просто спортсмены.

Фуркад проявил себя как человек здравомыслящий и разумный. Я всегда уважал его. В данном случае мое уважение к нему выросло в разы», – сказал Васильев.