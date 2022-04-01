Губерниев о том, что Симон Фуркад поддержал российских биатлонистов: «У него не будет из-за этого проблем, потому что он живет в демократической Франции»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поступок , который разместил флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

«Мне тоже жалко российских спортсменов. Симон Фуркад – молодец. Спасибо ему большое.

У Фуркада из-за этого никаких проблем не будет, потому что он живет в демократической Франции», – сказал Губерниев.

Симон Фуркад о поддержке сборной России после отстранения: «Я не единственный, кто так считал. Но многие закрыли рты – не хотели создавать слишком много волн»

Симон Фуркад об отстранении российских биатлонистов: «Это большая-большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить»