Губерниев о том, что Симон Фуркад поддержал российских биатлонистов: «У него не будет из-за этого проблем, потому что он живет в демократической Франции»

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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поступок Симона Фуркада, который разместил флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

«Мне тоже жалко российских спортсменов. Симон Фуркад – молодец. Спасибо ему большое.

У Фуркада из-за этого никаких проблем не будет, потому что он живет в демократической Франции», – сказал Губерниев.

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