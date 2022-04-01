Симон Фуркад: «Мартен не поддерживает решения об исключении российских спортсменов с международных стартов»

Бывший французский биатлонист рассказал, что его брат – пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад – не поддерживает отстранение сборной России.

– Ваш брат Мартен выбран в комиссию атлетов . У него есть голос. Обсуждали ли вы с ним эту ситуацию?

– Да, мы общались по этому поводу. Не хочу говорить за него. Это не моя работа. Но он так же не поддерживает решения, которые касаются исключения российских спортсменов с международных стартов.

– Вы член оргкомитета фестиваля . Знаю, что именно вы приглашали на фестиваль российских спортсменов. Будете ли приглашать в этом году?

– Мы пока не разговаривали об этом, потому что еще не начинали работу над новым выпуском фестиваля. Но если бы решение зависело только от меня, то я бы пригласил российских спортсменов. Таким образом мы бы показали, что не поддерживаем отстранения россиян от международных стартов. Также я бы хотел видеть на фестивале и украинских биатлонистов.

Однако фестиваль моего брата проводится при поддержке IBU. Поэтому мы должны следовать правилам международной федерации. Это означает, что если ситуация не изменится, даже при нашем желании пригласить российских спортсменов, к сожалению, мы, вероятно, не сможем это сделать по правилам , – сказал Фуркад-старший.