Николай Загурский: «Симон Фуркад сталкивался с российскими биатлонистами, с болельщиками. Он понимает, что есть простой народ, который дружелюбен»

Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский отреагировал на слова , который не поддержал отстранение российских биатлонистов от международных стартов.

«Мне кажется, что он сталкивался с россиянами, поэтому хорошо относится. Он сталкивался с биатлонистами, с болельщиками. Здесь само общение с народом (сыграло свою роль). Они понимают, что есть простой народ, который по общению дружелюбен», – сказал Загурский.

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