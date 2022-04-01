Андрей Падин: «Симон Фуркад всегда был дружелюбно настроен к россиянам. Он был уважаемым и частым гостем на соревнованиях в России»

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Тренер мужской сборной Беларуси Андрей Падин оценил слова Симона Фуркада, который не поддержал отстранение российских биатлонистов от международных стартов.

«Так понимаю, что ему нравится Россия, он симпатизирует. Он был уважаемым и частым гостем на соревнованиях в России. Симон знает культуру и российского болельщика именно изнутри. Фуркад нас не удивил.

На сегодняшний день отношения между Россией и Францией достаточно хорошие, почему они должны относиться плохо? Симон всегда был дружелюбно настроен к россиянам», – сказал Падин.

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