Четырех кратный олимпийский чемпион высказался о работе тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

Сегодня специалист получил оценку «удовлетворительно» от тренерского совета СБР.

«На безрыбье и рак рыба. Шашилов — это не уровень сборной команды. Это моя оценка.

Плохо то, что еще никто не соглашается работать с национальной командой. Такого за всю историю российского и советского биатлона не было, а его еще и уговаривали.

Для этого уровня, по моему мнению, он не подходит», — сказал Тихонов.