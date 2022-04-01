Александр Тихонов: «Шашилов — это не уровень сборной команды. Это моя оценка»

Теги Александр Тихонов сборная России жен Михаил Шашилов Спорт-Экспресс Биатлон

Четырех кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о работе тренера женской сборной России Михаила Шашилова. 

Сегодня специалист получил оценку «удовлетворительно» от тренерского совета СБР.

«На безрыбье и рак рыба. Шашилов — это не уровень сборной команды. Это моя оценка.

Плохо то, что еще никто не соглашается работать с национальной командой. Такого за всю историю российского и советского биатлона не было, а его еще и уговаривали.

Для этого уровня, по моему мнению, он не подходит», — сказал Тихонов. 

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