Тренер женской сборной России по биатлону рассказал о своем будущем в команде.

Контракт Шашилова заканчивается 31 мая.

— Есть варианты, что останетесь?

— Варианты есть. Но, наверное, не в статусе старшего тренера. Я бы взял отдельную группу. Уже есть мысли, кого там собрать. Пять-шесть человек, которые уже достаточно серьезно готовы функционально. Другое дело, что для этого нужно найти финансирование.

— Но вы бы хотели остаться?

— Не мне все это решать. Грядет весна, впереди новые выборы президента . Как дальше будет — не знаю.

— К увольнению готовы?

— Да ко всему готов. Просто вспомните, сколько тренеров сменилось в женской сборной за последние годы? Пихлер, Королькевич, Коновалов, Ефимов, Норицын — кто-то только ни приходил. Ну, буду шестым или седьмым. Думаете, дело во мне? Уберут — и сразу пойдет дело? Да если б так было, я бы сам давно ушел.

— Сейчас в сборной комфортно себя чувствуете?

— А там работы — непочатый край! Работай и работай. Вот прошла — а в резерве-то у нас глухо. И об этом нужно думать. Тренировки тренировками, но в индустрии биатлона вообще много хлопот.

— Вас слышат, когда говорите об этом?

— С Майгуровым у меня нет проблем — он всегда слушает, что-то делает. Просто не все так быстро меняется.

Вот отматываю назад, когда меня еще приглашал в сборную. Я же горел этой олимпийской медалью. Но мало кто понимает, какие титанические труды были ради нее проделаны. И сколько предстоит впереди, – сказал Шашилов.