Тренер женской сборной России по биатлону высказался на тему общения с представителями СМИ.

— Вы сами на с какого-то момента перестали общаться с прессой. Что произошло?

— Потому что видел, как незаслуженно много оскорбляют моих спортсменов. Это неправильно. Я за них в ответе. И, самое главное, хотелось спокойно дожить до эстафеты.

— Но вы и после нее не говорили.

— Так там смешно получилось. После нее ко мне подошли. Объясняю: «Мы же договорились, что я больше с вами не работаю...» Но вот «с вами» никто не услышал. Каждый написал так, как хотел. Я еще до вакса дойти не успел, как мне начали звонить и спрашивать про увольнение.

— И все-таки: в какой момент у вас пошел разлад с журналистами?

— У меня нет разлада. Ни с , как кто-то думает, ни с кем. Никаких вопросов ни к кому. Просто — пишите честно. Не надо постоянно искать черноту и негатив. Очень много этого. Диме я наоборот предлагал: давай сделаем «Вечерний Губерниев». Наподобие «Вечернего Урганта». Рассказывать там, чем живут спортсмены, чем регионы. Все ведь смотрят только за верхушкой айсберга.

Но теперь получается вот так. В любом случае, у меня своя работа, у него — своя. Я свою тренерскую делаю достаточно хорошо, он свою, шоумена, наверное, на отлично. Что бы он про меня ни говорил, у меня вопросов к нему нет. У меня любимая работа — и я погружен в нее.

Отвлекаться от этого не хочу. Другое дело, что надо как-то защищать команду. И если кто-то реально хочет меня услышать — я готов с каждым вот так, как сейчас с вами, сесть и пообщаться в спокойной обстановке. Донести для понимания какие-то вещи, о которых нельзя открыто говорить в прессе. Частично мы говорили не под запись, но зато теперь вы куда шире видите ситуацию, – сказал Шашилов.