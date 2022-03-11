Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что лишь однажды употреблял алкоголь во время периода соревнований.
В январе в СМИ появилась информация о том, что Шашилов может покинуть пост тренера женской команды, так как со стороны СБР к нему появились вопросы, в том числе и по режиму.
Позднее глава СБР Виктор Майгуров информацию об уходе Шашилова опроверг.
— В январе весь интернет обсуждал: Шашилов и алкоголь. Да и до сих пор вспоминают многие. Давайте проясним: было или нет?
— После одной из гонок, в которой был неплохой результат, — да. Было. Единичный случай. Даже великие люди допускали куда более серьезные ошибки.
— Это связано с неплохим результатом?
— Не только. Но какая разница?
— Чтобы поставить точку в той истории?
— Кто ее знает – все понимают. Кому нужны домыслы — что бы я ни сказал, это не остановит. Они так и будут говорить что-то за спиной. Никто же не будет обсуждать, как живет Шашилов, что у него в душе. Осудить — самое простое, – сказал Шашилов.