Тренер женской сборной России по биатлону заявил, что лишь однажды употреблял алкоголь во время периода соревнований.

В январе в СМИ появилась информация о том, что Шашилов может покинуть пост тренера женской команды, так как со стороны СБР к нему появились вопросы, в том числе и по режиму.

Позднее глава СБР Виктор Майгуров информацию об уходе Шашилова опроверг.

— В январе весь интернет обсуждал: Шашилов и алкоголь. Да и до сих пор вспоминают многие. Давайте проясним: было или нет?

— После одной из гонок, в которой был неплохой результат, — да. Было. Единичный случай. Даже великие люди допускали куда более серьезные ошибки.

— Это связано с неплохим результатом?

— Не только. Но какая разница?

— Чтобы поставить точку в той истории?

— Кто ее знает – все понимают. Кому нужны домыслы — что бы я ни сказал, это не остановит. Они так и будут говорить что-то за спиной. Никто же не будет обсуждать, как живет Шашилов, что у него в душе. Осудить — самое простое, – сказал Шашилов.