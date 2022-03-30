Михаил Шашилов: «Как оцениваю свою работу? Больше получилось, чем нет. Медаль есть – слава богу. Я ее хотел»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил на вопросы о своей работе в прошедшем сезоне.
– Какой оценки своей работы ждете на тренерском совете?
– Главное, как я оцениваю свою работу.
– Как оцениваете ее вы?
– Что-то получилось, что-то нет. Больше получилось, чем нет. Медаль есть – слава богу. Я ее хотел.
– Вы хотите остаться?
– Поживем – увидим.
– Будет ли централизованный сбор после Тюмени?
– После чемпионата России сборы будут по регионам. Кто-то будет лечиться, кто-то поедет на закатку в Ханты, кто-то на Камчатку. Централизованного сбора не будет. Люди сами понимают, что им надо: лечиться или кататься, – сказал Шашилов.