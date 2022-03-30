Михаил Шашилов: «Как оцениваю свою работу? Больше получилось, чем нет. Медаль есть – слава богу. Я ее хотел»

Старший тренер женской сборной России по биатлону ответил на вопросы о своей работе в прошедшем сезоне.

– Какой оценки своей работы ждете на тренерском совете?

– Главное, как я оцениваю свою работу.

– Как оцениваете ее вы?

– Что-то получилось, что-то нет. Больше получилось, чем нет. Медаль есть – слава богу. Я ее хотел.

– Вы хотите остаться?

– Поживем – увидим.

– Будет ли централизованный сбор после Тюмени?

– После чемпионата России сборы будут по регионам. Кто-то будет лечиться, кто-то поедет на закатку в Ханты, кто-то на Камчатку. Централизованного сбора не будет. Люди сами понимают, что им надо: лечиться или кататься, – сказал Шашилов.