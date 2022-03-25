Виктория Сливко: «Диалога с Шашиловым не получилось, не хватало контроля, внимания с его стороны. Мне больше по душе и по характеру работа с Падиным»

Российская биатлонистка рассказала о своем опыте тренировок у и .

– Вы два сезона тренировались в группе Михаила Шашилова. Что вам дал опыт работы с этим наставником? Что вы приобрели, или, может, наоборот утратили?

– Когда я первый год тренировалась в группе Михаила Викторовича Шашилова, я реально добавила очень серьезно. И летом бежала очень здорово на лыжероллерах на чемпионате России, выиграла тогда индивидуальную гонку. И на вкатке сильно выглядела, мне очень все нравилось. Но потом заболела ковидом и весь сезон был испорчен – я очень долго восстанавливалась после него.

В нынешнем подготовительном периоде меня тоже постоянно преследовали какие-то проблемы: то падение и последующая травма ноги, из-за которой я не могла бегать, то какие-то боли возникали, по тяжелые последствия после прививок… И снова я длительный период не могла тренироваться в полную силу.

Организм бунтовал, и я с этим не могла ничего поделать. Работать в полную силу не получалось. Подготовительный период в психологическом плане из-за всех этих неурядиц получился довольно тяжелым.

Я постоянно корила себя за то, что недобираю нагрузок, что отстаю в плане, что девочки работают, бегают, ускоряются, а я не могу в силу всех этих причин… Так что я не могу назвать это лето полноценным тренировочным периодом. Я абсолютно недовольна тем, что натренировала этим летом. И ту нагрузку, которую должна была выполнить, не смогла выполнить.

На вкатке тоже было тяжеловато, хотя что-то вроде бы и стало налаживаться. Но ощущения легкости и силы не приходило. Я не чувствовала, что готова бороться. И отборы показали, что мне еще далеко до позиций лидеров. И до соревновательной формы тоже.

У нас были и внутренние контрольные прикидки, которые тоже не вселяли оптимизма. Мне было на них тяжело, я не чувствовала ни своего хода, ни стрельбы, ни уверенности… Я пыталась как-то анализировать, пробовала говорить с тренером, чтобы понять, из-за чего… Но диалога не получилось.

И в то же время я невольно вспоминала и сравнивала свой опыт работы в команде Б с Падиным. Я с Андреем Викторовичем могла обсудить любой вопрос, поговорить, наверное, как с другом или как с отцом, детально рассказать о своих ощущениях. Доверяю ему на все 100 процентов.

И он, похоже, тоже меня чувствует и понимает, что мне нужно. С другими наставниками, даже если я верю в их тренировочный план, у меня такого диалога не получается. Я никогда не берусь корректировать предлагаемый план, не допускаю самодеятельности, не уменьшаю и не увеличиваю нагрузки...

Что касается опыта работы с Михаилом Викторовичем Шашиловым, я бы не сказала, что этим опытом осталась удовлетворена. Он хороший тренер и приводит спортсменов к результатам, но, наверное, больше своих, поскольку хорошо их знает. Мне несколько не хватало контроля, внимания, заботы что ли, с его стороны.

Но я ничего не имею против Михаила Викторовича. Может быть, чисто психологически он – не мой тренер. Такое ведь тоже может быть. Мне больше по душе и по характеру пришлась работа с Андреем Викторовичем Падиным, – сказала Сливко.