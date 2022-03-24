Лариса Куклина: «Надо проанализировать весь прошедший подготовительный период вместе с Шашиловым и прийти к общему выводу»

Российская биатлонистка хочет обсудить с тренером женской команды ошибки, допущенные при подготовке к сезону.

– У вас не было ощущения, что не самый быстрый бег по трассе на этапах Кубка мира – следствие перебора в нагрузке во время подготовительного периода?

– Нет. Что касается моего физического состояния, я считаю, что сейчас в гонках показываю то, что натренировала в подготовительный период. В текущей ситуации вряд ли получится прыгнуть выше головы. А вот на будущее надо делать коррективы в подготовке, устранять все ошибки, чтобы улучшать результат.

– А что в прошлом подготовительном периоде было сделано не так?

– Для этого надо проанализировать весь прошедший подготовительный период вместе с тренером: я готовилась в сборной с Михаилом Викторовичем Шашиловым, и нам вместе надо прийти к общему выводу.

Мне бы очень хотелось с ним этот анализ сделать и все обсудить. Мне бы хотелось услышать от него, чем он был недоволен, что я делала не так, какие слабые стороны он во мне видит и как их можно усилить, – сказала Куклина.