Лариса Куклина: «Мы с личным тренером надеялись, что снижение объемов и нагрузки в межсезонье сыграет мне в плюс, но этого не случилось»

Российская биатлонистка рассказала, что снизила нагрузки при подготовке к сезону-2021/22.

– Вам тяжело было переносить нагрузки подготовительного периода?

– Наоборот, весь подготовительный период мне дался довольно легко. Наверное, только две-три работы были сложными, когда мне пришлось потерпеть. Но в сравнении с прошлыми сезонами (и в плане тренировочных часов, и в объеме развития скоростных качеств) вся нагрузка уменьшилась.

Мы с моим личным тренером (мужем Михаилом Куклиным – Sports.ru) надеялись, что такое снижение объемов и нагрузки сыграет мне в плюс. Но этого не случилось. Возможно, я не из той категории спортсменок, которым такая методика подходит. Я склонна считать, что мне не хватило той нагрузки в максимальных тренировочных зонах, к которой я привыкла. Лично мне развивающей работы нужно, видимо, больше.

Планы на этот сезон были очень высокими, и мы верили, что я могу их осуществить. Обидно, что не получилось, но сейчас главное – сделать правильный анализ и понять, над чем работать, чтобы за весну убрать все недочеты и в новый подготовительный период войти с конкретными задачами, а также способами решения тех проблем, которые со мной случились.

Очень надеюсь, что мы сможем с Михаилом Викторовичем (Шашиловым) все обговорить и прийти к какому-то решению. Я ни в коем случае ни на кого не обижаюсь. Обижаться можно только на самою себя, что не смогла самореализоваться в этом сезоне. Однако мне все же хотелось бы в будущем эти вопросы решить.

– Если вы чувствовали, что вам не хватало нагрузки в подготовительном периоде, может быть, надо было пойти на более плотный диалог с тренером, поговорить о своих ощущениях, о привычке к большим объемам и нагрузкам?

– Полностью согласна, диалог был необходим. Для меня это один из очень важных критериев в работе с тренером – полное доверие. Мне важно слышать от тренера объяснение: с какой целью и для какой перспективы мы делаем ту или иную работу и во что она выльется в будущем, какие качества развиваем, что устраняем и что прорабатываем.

Я должна чувствовать, что тренер в меня верит и видит во мне что-то. Я тренируюсь не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Я хочу доказать самой себе, что я могу достичь определенных целей, и на этом пути для меня очень важная поддержка тренера.

Конечно, в прошедшем подготовительном периоде было немного тяжеловато адаптироваться к новому тренеру и его тренировочному плану. Лично мне немного не хватало общения с ним и его поддержки, не хватало обсуждения и анализа работ. Может быть, я была в этом вопросе недостаточно активна.

– А вы выполняли весь тренировочный план: от и до?

– Да, я старалась полностью выполнять весь план и всю предлагаемую нагрузку. Еще весной мы договорились с Шашиловым: если я прихожу тренироваться в сборную, значит, полностью тренируюсь по его плану и должна максимально ему довериться, а также выполнять предлагаемую нагрузку.

Мы с личным тренером не стремились что-то корректировать и добавлять со своей стороны, чтобы не навредить и не устраивать «сборную солянку». Ни к чему хорошему это не приведет, – сказала Куклина.