Юрий Каминский: «Очень внимательно слежу за тем, что происходит на Украине. Я наполовину украинец. Для меня это очень больно»

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал, при каком условии российские спортсмены смогут вернуться на международную арену.

– Такая мысль пришла сегодня, что как бы возвращаемся в 90-е года. Там у нас был бандитизм внутри государства, а сейчас бандитизм поднялся на более высокий уровень. Что хотят, то и творят. Так и внутри спорта, хотя говорят про спорт вне политики, ну какой вне политики? Ребята отстранены, хотя они никого не обидели.

– Есть ли шансы, что в следующем сезоне сборная России выступит на международных соревнованиях?

– Это зависит от того, насколько быстро закончатся действия (на Украине). Я очень внимательно слежу за тем, что происходит на Украине. Я наполовину украинец. Для меня это очень больно, что происходит, – сказал Каминский.