Юрий Каминский: «Очень внимательно слежу за тем, что происходит на Украине. Я наполовину украинец. Для меня это очень больно»

Теги сборная России Юрий Каминский Политика Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, при каком условии российские спортсмены смогут вернуться на международную арену.

– Такая мысль пришла сегодня, что как бы возвращаемся в 90-е года. Там у нас был бандитизм внутри государства, а сейчас бандитизм поднялся на более высокий уровень. Что хотят, то и творят. Так и внутри спорта, хотя говорят про спорт вне политики, ну какой вне политики? Ребята отстранены, хотя они никого не обидели.

– Есть ли шансы, что в следующем сезоне сборная России выступит на международных соревнованиях?

– Это зависит от того, насколько быстро закончатся действия (на Украине). Я очень внимательно слежу за тем, что происходит на Украине. Я наполовину украинец. Для меня это очень больно, что происходит, – сказал Каминский.

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