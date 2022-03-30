Юрий Каминский: «Все готовились к чемпионату России и должны предстать во всеоружии. Сегодня будут бежать на сильнейших лыжах»

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о подготовке спортсменов к чемпионату России в Тюмени.

«После окончания Кубка России в Уфе спортсмены влились в команду своих регионов и провели сбор – кто в Уфе остался, кто подъехал в Тюмень пораньше.

В общем, все готовились к этим соревнованиям и должны предстать во всеоружии.

Сегодня будут бежать на сильнейших лыжах.

Думаю, будет хорошая борьба – заявлены практически все, кого мы хотели бы видеть, кого рассматриваем как ближайший и отдаленный резерв», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».