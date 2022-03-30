Каминский об отстранении биатлонистов: «Жизнь продолжается, будем в этих условиях действовать. Самое главное – спортсменам не потерять мотивацию»

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский отреагировал на решение Международного союза биатлонистов ( ) приостановить членство Союза биатлонистов России ( ) в организации.

«Оно напрашивалось, здесь ничего нового для нас не произошло. Жизнь продолжается, будем в этих условиях действовать.

Самое главное – спортсменам не потерять мотивацию, но, как говорил Всеволод Бобров, мотивация должна присутствовать у них всегда. А мотивация спортсменов – это мотивация тренеров и всей инфраструктуры, которая крутится вокруг спортсмена. Даже на уровне страны это будет способствовать повышению уровню спортсмена.

Надо просто разработать такой календарь, чтобы он действительно способствовал росту мастерства. Посмотрите, как в Тюмени все прекрасно организовано, людей правда мало», – сказал Каминский.

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