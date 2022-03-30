Каминский об отстранении биатлонистов: «Жизнь продолжается, будем в этих условиях действовать. Самое главное – спортсменам не потерять мотивацию»

Теги сборная России чемпионат России Союз биатлонистов России IBU Юрий Каминский Биатлон

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

«Оно напрашивалось, здесь ничего нового для нас не произошло. Жизнь продолжается, будем в этих условиях действовать.

Самое главное – спортсменам не потерять мотивацию, но, как говорил Всеволод Бобров, мотивация должна присутствовать у них всегда. А мотивация спортсменов – это мотивация тренеров и всей инфраструктуры, которая крутится вокруг спортсмена. Даже на уровне страны это будет способствовать повышению уровню спортсмена.

Надо просто разработать такой календарь, чтобы он действительно способствовал росту мастерства. Посмотрите, как в Тюмени все прекрасно организовано, людей правда мало», – сказал Каминский.

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