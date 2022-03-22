«Я получила много неприятных сообщений. Люди считают, будто я не хотела позволить Эльвире выиграть, но это совершенно не так». Перссон о ситуации с Оберг и зачетом масс-стартов

Шведская биатлонистка Линн Перссон рассказала о критике после масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене.

20 марта Перссон заняла в гонке четвертое место, обойдя на 0,1 секунды другую шведку – Эльвиру Оберг, которой не хватило 2 баллов для победы в общем зачете масс-стартов сезона-2021/22. Малый хрустальный глобус в итоге достался француженке Жюстин Брезаз-Буше.

– Я получила довольно много неприятных сообщений.

– Каких именно?

– О том, что я совершила ошибку. Самое печальное, что люди считают, будто я не хотела позволить Эльвире выиграть, но это совершенно не так. Очень грустно, что они так думают обо мне.

– Каково получать такие сообщения?

– Конечно, это очень досадно. Слышать позитивные отклики всегда приятно, когда люди аплодируют, поздравляют, радуются. Конечно, негативные комментарии никогда не доставляют удовольствия, это никому не понравится. Вопрос в том, зачем их пишут? Я не могу ответить.

Не думала, что может произойти такой сценарий. Знала, что борьба идет между Эльвирой и Доротеей Вирер (которая лидировала в зачете масс-стартов перед заключительной гонкой – Sports.ru) – это все, что я слышала.

Я видела, что Вирер идет позади нас. И не думала, что речь идет о борьбе за победу (в зачете масс-стартов). Мы не получали никакой информации. Наверное, на диване перед телевизором это смотрится проще, когда тебе сообщают данные и ты по ним ориентируешься. Но мы во время гонки не можем ничего сделать.

– Должны ли вы были получить такую информацию во время гонки?

– Это совсем другое дело. Речь уже о том, что вы участвуете в командной гонке, а мы раньше не практиковали такое. Хотим ли мы пойти в этом направлении, в сторону какого-то другого вида спорта? Это более серьезный вопрос, на который у меня нет ответа.

– Как сложился разговор с Эльвирой?

– Мы оба знаем, как проходят соревнования и что они из себя представляют. Знаю, она разочарована, но в то же время ты понимаешь, что мы делаем все возможное. Как и все остальные. Никаких обид, все в порядке, – рассказала Перссон.

Эльвира Оберг о том, что уступила Перссон 0,1 секунды: «Немного грустно, но я не имею права разочаровываться. Это индивидуальный вид спорта»