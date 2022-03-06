Кентен Фийон-Майе: «Без братьев Бо, Латыпова, Смольского и других плотность результатов в целом стала немного хуже»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе высказался об отсутствии россиян и ряда других спортсменов на этапе Кубка мира в Контиолахти, а также о своей подготовке к соревнованиям.

Накануне спортсмен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

– Вам удалось сохранить форму после Олимпиады. В чем ваш секрет, как вам удалось сделать это после перерыва?

– К концу Игр я немного переживал из-за ряда факторов: соревнований, холода, логистики, организационных требований и так далее. Накопилась усталость, и я почувствовал, что это связано с окончанием сезона, возникло переутомление.

Я старался как можно больше отдыхать, чтобы быстрее восстановиться. Когда я вернулся домой (в Сен-Лоран-ан-Гранво), меня приветствовали там как героя. Но затем я отстранился от всех, чтобы провести время со своей девушкой. Сейчас я доволен своим состоянием после проведенной дома недели.

– Вы уже начали считать очки, чтобы понять, сколько вам нужно для победы в общем зачете?

– Оставлю математику вам, ха-ха. На самом деле я концентрируюсь на своем выступлении в гонках, на хорошей стрельбе. Я действительно думаю об этом, а не о подсчете очков, потому что я могу повлиять только на себя, а не на своих противников. Цель – выступить в гонках так, чтобы быть максимально довольным собой.

– Многочисленные перемены (на Кубке мира) как-то влияют на твой подход к гонкам?

– Конечно, без братьев Бо, Латыпова, Смольского и других плотность результатов в целом стала немного хуже. Хотя Бо пропускают соревнования по личным причинам – в отличие от украинцев, россиян и белорусов, – сказал Фийон-Майе.