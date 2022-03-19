IBU с нового сезона на 40% увеличит сумму призовых

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Международный союз биатлонистов (IBU) с сезона-2023/23 на 40% увеличит сумму призовых за выступление на соревнованиях под эгидой организации. 

Об этом сообщает пресс-служба IBU. 

В сезоне-2021/22 за первое место на Кубке мира выплачивалось 15 тысяч евро, за второе – 12 тысяч, за третье – 9 тысяч. Премировались спортсмены, попадавшие в гонках в топ-20. 

На Кубке IBU призовыми награждаются только топ-6 в эстафетах и личных гонках. За победу в эстафете команда получала 24 тысячи евро, за второе место – 14 тысяч, за третье – 8 тысяч.

В личных гонках выплачивали 12, 7 и 4 тысячи за победу, второе и третье места соответственно. 

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