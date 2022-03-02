Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации

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Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации. 

Решение принято на фоне текущей ситуации на Украине, а также в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). 

«Следуя новым рекомендациям МОК, исполком IBU принял решение не допускать участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в своих международных мероприятиях, в том числе и неспортивных.

Исполком IBU не позднее 17 марта обсудит возможное отстранение федераций России и Беларуси.

Статус Союза биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства в 2017 году, это означает, что до 2026 года в России не будут проводиться никакие мероприятия IBU, а представители СБР не будут занимать каких-либо официальных должностей в организации», – говорится в заявлении пресс-службы IBU. 

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