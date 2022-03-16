17 марта исполком IBU обсудит вопрос участия российских и белорусских биатлонистов в международных соревнованиях нового сезона

17 марта пройдет заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов ( ), на котором ожидается принятие решения об участии российских и белорусских биатлонистов в международных соревнованиях в новом сезоне.

Об этом на встрече с зампредседателя Белорусской федерации биатлона (БФБ) заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Нам было важно сопоставить позиции СБР и БФБ накануне заседания исполкома IBU 17 марта, на котором, как ожидается, будет принято решение относительно участия российских и белорусских биатлонистов в международных соревнованиях в новом сезоне», – цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

2 марта IBU, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к участию в международных соревнованиях.