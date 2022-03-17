Слепцова об отстранении СБР: «Мне будет очень жаль наших молодых спортсменов, которые сейчас бегают»

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете высказалась о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР.

«Это, конечно, очень печально и неправильно. Все-таки, может быть сейчас, когда такая непростая ситуация, тяжелая ситуация, еще можно было, наверное, как-то это понять, но чтобы исключать вообще, считаю, что это неправильно.

Спорт, спортсмены, как говорили все, вне политики, но оказалось наоборот.

Мне будет очень жаль наших молодых, наших начинающих спортсменов, которые сейчас бегают. Потому что если так произойдет, это будет катастрофа для российского спорта», — сказала Слепцова.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября