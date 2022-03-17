Анатолий Хованцев об отстранении СБР: «Это несправедливое и политическое решение»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР.

«Я не являюсь членом исполкома IBU, чтобы понимать логику их решения, но лишать членства федераций – это несправедливое и политическое решение.

Это решение направлено именно против России и может иметь очень серьезные последствия, но при этом оно никак не будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

К тому же непонятно, когда и в каком качестве федерации могут быть восстановлены, какую квоту они получат и что значит «в зависимости от их дальнейшего поведения»? Они что, должны призывать к бунту?» – сказал Хованцев.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября