IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября

Исполком Международного союз биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.
Ранее IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.
«Отстранение будет регулярно пересматриваться исполкомом до очередного конгресса в сентябре 2022 года и будет зависеть от будущего развития ситуации и поведения отстраненных федераций.
Обе национальные федерации были проинформированы о решении вчера, и у них есть семь дней на ответ. По истечении этого срока исполком рассмотрит ответы и примет окончательное решение об отстранении», – говорится в заявлении IBU.