Польховский об отстранении СБР: «В прошлом году все были настроены на нормальный диалог. Решение, скорее всего, принято под давлением»

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Бывший тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР. 

«Ничего хорошего в этом решении нет, мне кажется, IBU делает поспешные выводы.

В прошлом году, когда я был главным тренером, мне довелось общаться с руководителем IBU, членами исполкома, тогда все были настроены на нормальный диалог, поэтому последнее решение, скорее всего, было принято под давлением», – сказал Польховскй. 

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября

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