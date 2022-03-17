Польховский об отстранении СБР: «В прошлом году все были настроены на нормальный диалог. Решение, скорее всего, принято под давлением»

Бывший тренер сборной России по биатлону высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР.

«Ничего хорошего в этом решении нет, мне кажется, IBU делает поспешные выводы.

В прошлом году, когда я был главным тренером, мне довелось общаться с руководителем IBU, членами исполкома, тогда все были настроены на нормальный диалог, поэтому последнее решение, скорее всего, было принято под давлением», – сказал Польховскй.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября